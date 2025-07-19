Минулого року бувало й таке, що температура там не опускалася нижче ніж на +30 градусів навіть вночі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.
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Де в Європі найспекотніше влітку?
Дослідники проаналізували більш ніж 50 популярних туристичних напрямків. Вони порахували дні, коли у 2024 році температура перевищувала +36 градусів.
Виявилося, що найспекотніше місто – столиця Кіпру, Нікосія. У липні минулого року 36 градусів тепла "трималися" там впродовж 28 днів поспіль, а іноді було ще спекотніше.
Експерти зазначили, що якщо температура повітря вночі вища ніж 30 градусів, то організм не встигає відновитися після денного перегріву.
Нікосія – найспекотніше місто Європи / Вікіпедія
Також вони назвали інші спекотні міста Європи:
- Алентежу, Португалія;
- Естремадура, Іспанія;
- Бодрум і Ізмір, Туреччина;
- Корфу, Греція;
- Рим, Італія.
Нагадаємо, що наразі через спекотну погоду у Португалії триває сильна лісова пожежа. Також масштабні лісові пожежі впродовж липня були у Греції та Туреччині.