Минулого року бувало й таке, що температура там не опускалася нижче ніж на +30 градусів навіть вночі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Де в Європі найспекотніше влітку?

Дослідники проаналізували більш ніж 50 популярних туристичних напрямків. Вони порахували дні, коли у 2024 році температура перевищувала +36 градусів.

Виявилося, що найспекотніше місто – столиця Кіпру, Нікосія. У липні минулого року 36 градусів тепла "трималися" там впродовж 28 днів поспіль, а іноді було ще спекотніше.

Експерти зазначили, що якщо температура повітря вночі вища ніж 30 градусів, то організм не встигає відновитися після денного перегріву.



Нікосія – найспекотніше місто Європи / Вікіпедія

Також вони назвали інші спекотні міста Європи:

Алентежу, Португалія;

Естремадура, Іспанія;

Бодрум і Ізмір, Туреччина;

Корфу, Греція;

Рим, Італія.

Нагадаємо, що наразі через спекотну погоду у Португалії триває сильна лісова пожежа. Також масштабні лісові пожежі впродовж липня були у Греції та Туреччині.