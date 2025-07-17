Наразі тривають протипожежні заходи, спрямовані на локалізацію полум'я, двох жителів сіл навіть довелося евакуювати. Про це пише 24 Канал з посиланням на Portugalpulse.

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Яка ситуація в Португалії через лісову пожежу?

Лісова пожежа в Португалії спалахнула в середу вдень і згодом поширилася на прилеглі житлові райони. Пожежники зіткнулися зі значними труднощами у стримуванні полум'я через сильний вітер і високу літню температуру.



У Португалії в муніципалітеті Саброса масштабна лісова пожежа / Фото Safe Communities Portugal

У відповідь на загрозу влада евакуювала 50 мешканців із прилеглих сіл Делгада і Вале-дас-Гатас. На щастя, ніхто з евакуйованих не постраждав.

До боротьби з пожежею залучено майже 370 пожежників та 7 спеціалізованих літаків.



Пожежу гасили з літаків та вертольотів / Фото Safe Communities Portugal

У Португалії борються з лісовою пожежею / Фото Safe Communities Portugal

Станом на зараз, 90% периметру ураженої території було успішно локалізовано. Однак, чиновники залишаються занепокоєними щодо одного конкретного регіону, але не через активну загрозу пожежі, а через труднощі з доступом до місця події.

До слова, нещодавно через лісові пожежі закривали аеропорт Марсель-Прованс у Франції.