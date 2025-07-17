Сейчас продолжаются противопожарные мероприятия, направленные на локализацию пламени, двух жителей сел даже пришлось эвакуировать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Portugalpulse.

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Какова ситуация в Португалии из-за лесного пожара?

Лесной пожар в Португалии вспыхнул в среду днем и впоследствии распространился на близлежащие жилые районы. Пожарные столкнулись со значительными трудностями в сдерживании пламени из-за сильного ветра и высокой летней температуры.



В Португалии в муниципалитете Саброса масштабный лесной пожар / Фото Safe Communities Portugal

В ответ на угрозу власти эвакуировали 50 жителей из близлежащих сел Делгада и Вале-дас-Гатас. К счастью, никто из эвакуированных не пострадал.

К борьбе с пожаром привлечено почти 370 пожарных и 7 специализированных самолетов.



Пожар тушили с самолетов и вертолетов / Фото Safe Communities Portugal

В Португалии борются с лесным пожаром / Фото Safe Communities Portugal

По состоянию на сейчас, 90% периметра пораженной территории было успешно локализовано. Однако, чиновники остаются обеспокоенными относительно одного конкретного региона, но не из-за активной угрозы пожара, а из-за трудностей с доступом к месту происшествия.

К слову, недавно из-за лесных пожаров закрывали аэропорт Марсель-Прованс во Франции.