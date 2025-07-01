Метеорологи предупредили, что в департаментах с красным уровнем опасности жара достигнет показателей +40 – 41 градус. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Кроме того, еще в 68 департаментах сохраняется оранжевый уровень опасности. Там температура воздуха ожидается в диапазоне от +36 до 39 градусов тепла.

Из-за сильной жары во Франции закрыли ряд объектов

Из-за аномальной жары Министерство образования полностью или частично закрыло 1 350 государственных школ из 45 тысяч.

Кроме того, власти закрыли верхушку Эйфелевой башни. 1 и 2 июля попасть туда будет невозможно – посетителям будут доступны только первый и второй этажи.

Журналисты сообщили, что премьер-министр Франции Франсуа Байру отправился оценить ситуацию в Оперативный центр межведомственного кризисного управления.

На западе страны снижение температуры ожидают уже с утра 2 июля. Однако метеорологи сообщили, что в центре и на востоке страны все еще будет очень жарко.