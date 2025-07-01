Метеорологи предупредили, что в департаментах с красным уровнем опасности жара достигнет показателей +40 – 41 градус. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.
Смотрите также Неаполь сотрясло сильнейшее землетрясение за последние 40 лет
Кроме того, еще в 68 департаментах сохраняется оранжевый уровень опасности. Там температура воздуха ожидается в диапазоне от +36 до 39 градусов тепла.
Из-за сильной жары во Франции закрыли ряд объектов
Из-за аномальной жары Министерство образования полностью или частично закрыло 1 350 государственных школ из 45 тысяч.
Кроме того, власти закрыли верхушку Эйфелевой башни. 1 и 2 июля попасть туда будет невозможно – посетителям будут доступны только первый и второй этажи.
Журналисты сообщили, что премьер-министр Франции Франсуа Байру отправился оценить ситуацию в Оперативный центр межведомственного кризисного управления.
На западе страны снижение температуры ожидают уже с утра 2 июля. Однако метеорологи сообщили, что в центре и на востоке страны все еще будет очень жарко.