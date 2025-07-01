Метеорологи попередили, що у департаментах з червоним рівнем небезпеки спека сягне показників +40 – 41 градус. Про це пише 24 Канал із посиланням на Le Figaro.

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Крім того, ще у 68 департаментах зберігається помаранчевий рівень небезпеки. Там температура повітря очікується у діапазоні від +36 до 39 градусів тепла.

Через сильну спеку у Франції закрили низку об'єктів

Через аномальну спеку Міністерство освіти повністю або частково закрило 1 350 державних шкіл із 45 тисяч.

Крім того, влада закрила верхівку Ейфелевої вежі. 1 та 2 липня потрапити туди буде неможливо – відвідувачам будуть доступні лише перший та другий поверхи.

Журналісти повідомили, що прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру відправився оцінити ситуацію до Оперативного центру міжвідомчого кризового управління.

На заході країни зниження температури чекають вже від ранку 2 липня. Проте метеорологи повідомили, що у центрі та на сході країни все ще буде дуже спекотно.