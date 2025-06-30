Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

До теми На Європу суне хвиля аномальної спеки: країни впроваджують надзвичайні заходи

Аномальна спека у Європі

Екстремальна спека вже декілька днів "випалює" Португалію, Францію, Італію та Грецію. Водночас південна Європа переживає значну спеку цього літа вперше.

Влада кількох країн уже випустила нові попередження про небезпеку для здоров'я. У Туреччині через лісові пожежі вже евакуювали понад 50 000 людей.

У неділю в Італії у 21 з 27 міст оголосили найвищий рівень спеки. Кількість звернень до лікарень у деяких найспекотніших регіонах, зокрема, Тоскані, зросла на 20%. Місцевим жителям радять не виходити на вулицю з 11:00 до 18:00.

У Франції попередження про спеку вперше в історії охопило майже весь материк. Метеорологічне агентство оголосило 88% адміністративних територій другим за величиною помаранчевим попередженням про спеку. У Міністерстві екології заявили, що це "безпрецедентний випадок".

У суботу в іспанському місті Ель-Гранадо зафіксували рекорд за всю історію метеоспостережень у червні. Так, температура сягнула +46 градусів. Попередній рекорд, +45,2 градуса, зареєстрували ще в 1965 році.

За даними метеорологічного агентства Aemet, неділя стала найспекотнішим 29 червня в Іспанії за всю історію спостережень, які ведуть з 1950 року. Очікується, що спека протримається до четверга.

Метеорологічна служба Німеччини заявила, що спекотна й суха погода підвищують ризик лісових пожеж. Деякі міста вводять обмеження на забір води.

Також ЗМІ повідомляли, що в Португалії у 7 з 18 округів уже діє "червоний" рівень небезпеки. Очікується, що температура піде на спад у середу.

У Лондоні 30 червня стовпчики термометрів сягнули +29,7 градуса, побивши рекорд 2001 року.

За прогнозом метеорологів, уже найближчими днями в Англії температура повітря перевищить +30 градусів. У Лондоні й на південному сході може сягнути +34 градусів.