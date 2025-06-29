Міністерства охорони здоров'я видають рекомендації громадянам. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Дивіться також +40 градусів: чи буде сильна спека вже на початку липня

Європа готується до аномальної спеки

В Іспанії на півдні країни очікуються пікові температури до +42 градусів за Цельсієм. Місцеве МОЗ закликало громадян уникати перебування під відкритим сонцем, вживати більше води та особливо дбати про вразливі групи населення – людей похилого віку, вагітних і хронічно хворих.

У неділю, 29 червня, Португалія також активує режим підвищеної готовності через спеку та ризик лісових пожеж: у Лісабоні очікують +42 градуси за Цельсієм.

У Франції спека охопила південь країни. У Марселі стовпчики термометрів піднялися майже до +40 градусів за Цельсієм. Влада вирішила зробити вхід до громадських басейнів безкоштовним, аби жителі мали змогу охолодитися.

В Італії очікують +39 градусів за Цельсієм у Неаполі й Палермо. На Сицилії, вводять обмеження на роботу просто неба в найспекотніші години. Профспілки вимагають запровадити аналогічні правила по всій країні.

У Греції температура сягнула майже +40 градусів за Цельсієм. Поблизу Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила владу оголосити евакуацію та перекрити прибережну автомагістраль у напрямку мису Суніон.