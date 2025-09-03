У такий спосіб експерт сигналізував про теплий початок осіннього сезону на всьому континенті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Чи готуватися Європі до ще однієї хвилі спеки?

Сезонний аналіз Meteo France вказує на те, що в Центральній Європі температура повітря може залишатися вищою за норму впродовж вересня і на початку зими. Ця тенденція може допомогти регіону поповнити свої запаси газу, що зменшить занепокоєння щодо дефіциту опалення з наближенням холодних місяців.

Тим часом Британська метеорологічна служба повідомляє про зниження ймовірності спекотної погоди у вересні у Великій Британії та північно-західній Європі. Натомість MetDesk, компанія з аналізу погоди, прогнозує, що теплі умови збережуться в Іспанії, Північній та Східній Європі до середини вересня.

Попри ймовірність явища Ла-Нінья, яке, як очікується, принесе незвично холодні умови в екваторіальну частину Тихого океану, Європу все ще очікує хвиля спеки у вересні цього року.

Що таке Ла-Нінья? Ла-Нінья – це циклічне погодне явище, що характеризується зниженням температури поверхневих вод у центральній і східній частинах Тихого океану. Це явище є протилежністю Ель-Ніньйо, коли температура води підвищується.

Згідно з останніми даними Всесвітньої метеорологічної організації, оприлюдненими у вівторок, хоча зміна умов може відбутися цього місяця, вона навряд чи призведе до значного зниження глобальної температури.

Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини повідомило, що сезонні зміни, як очікується, призведуть до збільшення кількості випадків низького атмосферного тиску, що призведе до збільшення хмарності та штормів у всьому регіоні. Однак, агентство зазначає, що такі погодні умови навряд чи зможуть швидко розсіяти залишкове тепло в атмосфері та морях, що оточують Європу.

