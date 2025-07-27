Наприкінці липня в Україні температурні показники трохи понизяться, передає 24 Канал.

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Де в сусідніх з Україною країнах буде дуже жарко?

Як пише Digi24, у Румунії в найближчі дні пануватиме справжня спека. У суботу та неділю, 26 – 27 липня, температура в південних регіонах країни перевищить +40 градусів, а місцями сягатиме 43 градуси і відчуватиметься як 45 – 46.

Метеорологічне агентство країни оголосило найвищий рівень небезпеки на південній третині Румунії.

У Бухаресті в ці дні очікують до плюс 42 градусів, а нічна температура не знижуватиметься нижче +2 – 25 градусів.

У багатьох районах виснажлива спека затримається і в понеділок.

З початку наступного тижня синоптики прогнозують різку зміну погоди – наближення грозового фронту з сильними зливами, шквальним вітром і градом.

У суботу, 26 липня, в Угорщині зафіксували найвищу температуру за останнє століття – вона майже досягла історичного максимуму.

Як повідомляє Időkép, на метеостанції Шаркад Маломфок, що на південному сході країни, стовпчик термометра піднявся до 41,3 градуса. Цей показник перевищив попередній денний рекорд 2021 року (40,4) і виявився лише на 0,6 градуса нижчим за абсолютний температурний рекорд в історії метеоспостережень Угорщини.

Погодні умови у країні в ці вихідні різко контрастували: поки східна частина потерпала від виснажливої спеки, у західних регіонах панувала приємна літня погода, а на крайньому заході температура вдень не перевищувала 22 градуси.