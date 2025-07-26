Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Наталку Діденко.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня написала, що в Києві 27 липня буде без опадів, до +30 градусів.

У Києві особливо спекотними будуть понеділок та вівторок, хоча й можливі локальні грозові дощі. Але це ще додасть синоптичного дискомфорту через високу вологість повітря при температурі повітря +31…+34 градуси! Краще цими днями уникати тривалого перебування на вулиці,

– додала вона.

Погода в Україні на найближчі дні:



на Півдні +34...+39, місцями до +40 градусів;

на Сході +30...+35 градусів;

у центральній частині +30...+35, на Вінниччині +28...+30 градусів;

на півночі +27...+32 градуси;

на заході +24...+29 градусів.

Дощі будуть 27 липня у західних областях, на Житомирщині, Вінниччині, місцями на Одещині та Черкащині. Вони будуть короткочасними і грозовими. На решті території України – суха погода.

30 липня спека послабне, окрім Лівобережжя України, де втримається сильна спека, 31 липня відчутно посвіжіє та піде сильна спека із Півдня та Сходу,

– запевнила Діденко.

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