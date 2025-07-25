Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Якою буде погода 26 – 27 липня в Україні?

Атмосферні фронти й циклонічна діяльність спричинять грозові дощі в західних і північних областях. Також подекуди можливий град і шквали.

Тим часом у південних і частково центральних областях переважатиме суха та спекотна повітряна маса субтропічного походження. Очікується аномально висока температура.

У суботу, 26 липня, на Заході протягом доби подекуди будуть короткочасні грозові дощі. Удень на Буковині та Прикарпатті місцями можливий град та шквали до 20 метрів на секунду.

Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Уночі +15 – +20, удень +27 – +32, тільки на Закарпатті та Вінниччині +30 – +35 градусів.

На Півночі місцями невеликі короткочасні дощі, також можливі грози. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +15 – +20 градусів, удень +23 – +28.

У центральних регіонах мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Уночі +17 – +22, удень +31 – +36 градусів.

У південних областях і Криму малохмарна й спекотна погода. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Уночі +17 – +22, удень +34 – +39 градусів. Уздовж узбережжя морів прохолодніше, – +28 – +33 градусів.

На Сході переважно без опадів. Тільки в Харківській області подекуди корткочасні дощі з грозами. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. але під час грози можливе посилення. Вночі +17 – +22, удень +28 – +33 градуси.

У неділю, 27 липня, на Заході погода буде нестійкою. Очікуються грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали, 17 – 22 метрів на секунду. Вночі +16 – +21 градус, удень +21 – +26 градусів.

На Півночі без стотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +14 – +19 градусів, удень +26 – +31.

У центральних областях вночі без істотних опадів, вдень та ввечері у Черкаській та Кіровоградській областях очікуються грозові зливи, можливі шквали та град. Вітер східний / північно-східний, 3 – 8 метрів на секунду. Уночі +18 – +23, удень +33 – +38.

На Півдні буде утримуватися спекотна й суха погода. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +19 – +24, удень +33 – +38 градусів, а подекуди й до +40 градусів.

На Сході стійка погода без опадів. Вітер північно-східний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +16 – +21, удень +30 – +35 градусів.