Так, чи буде сильна спека й багато дощів, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Якою буде погода у серпні 2025 року в Україні?

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря у серпні очікується в межах +20 – +26 градусів, це на 1,5 – 2 градуси вище за норму. Лише у західних областях +17 – +20, а в Карпатах +14 – +16 градусів, що у межах норми.

Місячна кількість опадів передбачається в межах 23 – 40 міліметрів, це менше за норму, зокрема, лише 64 – 73% від неї. Тільки на Заході 60 – 77 міліметрів, у Карпатах 94 – 116 міліметрів, що у межах норми. Тобто затяжні дощі в останній місяць літа наразі не очікуються.

Цікаво, що абсолютний максимум температури повітря, який фіксували у серпні за всю історію метеоспостережень в Україні, становить +35 – +39,6 градуса.

У південних, східних, більшості центральних, а також Тернопільській і Чернігівській областях – подекуди +40 – +42 градуси. Тим часом у гірських районах +27 – +39 градусів.

Абсолютний мінімум сягав +1 – +7 градусів, на узбережжі морів +8 – +13, а в Карпатах, на Півночі, Сході, Волині та Запоріжжі навіть 0 – -2 градуси морозу.

Чи буде сильна спека найближчими днями?