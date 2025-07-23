Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Коли будуть дощі та грози?

У четвер, 24 липня, опади в Україні не очікуються. Утім, вже у п'ятницю на Заході, удень також у Житомирській, Київській і Вінницькій областях знову пройдуть короткочасні дощі та грози.

У суботу в Україні, крім півдня та південного сходу, місцями короткочасні дощі, грози,

– зазначили синоптики.

Також розповіли, що в найближчі три доби вітер буде переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.

26 липня дощі очікуються в більшості областей / Скриншот з Укргідрометцентру

До слова, вночі в західних і північних областях буде +12 – +19 градусів, удень +24 – +30. Тим часом на решті території +17 – +23 та +28 – +33 градуси відповідно. Однак 25 – 26 липня на Півдні буде сильна спека, зокрема, +35 – +37 градусів.

Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, дощі також йтимуть 27 і 28 липня. Утім, на неділю й понеділок грози поки що не очікуються.

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Де будуть дощі 27 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

Важливо! В Укргідрометцентрі попереджали про небезпечні метеорологічні явища на 23 липня. Зокрема, на Лівобережжі грози, подекуди град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Це I рівень небезпечності, жовтий.

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу Наталія Птуха розповідала, що класичні літні зливові дощі та грози завжди супроводжуються шквалистим посиленням вітру й окремим градом.

Цікаво, що за попередніми прогнозами синоптиків, місячна кількість опадів у липні передбачалася в межах 25 – 73 міліметрів, у Карпатах і на Прикарпатті місцями 84 – 109 міліметрів. Це менше за норму, зокрема, 64 – 79% від неї.