Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальницю відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталію Голеню у коментарі УНІАН.

Дізнайтеся також Де будуть сильні зливи, грози, град і шквали до 22 метрів на секунду цього тижня

Коли буде похолодання в Україні?

Експертка розповіла, що до кінця липня у західних і північних областях очікуються більш помірковані температури, – норма для цієї пори роки. Зокрема, у межах +23 – +30 градусів. У центральних областях до +32 градусів.

У південних і східних, традиційно, найспекотніше. Прогнозують переважно від +29 до +34 градусів, але в окремі дні також можлива сильна спека, зокрема, +35 – +37 градусів.

Але саме на кінець місяця, за попередніми розрахунками, може бути зниження температури,

– зазначила Наталія Голеня.

Начальниця відділу метеопрогнозів розповіла, що найбільше його можуть відчути жителі західних і північних областей. Там очікується зниження температури до +18 – +24 градусів. На Півдні спека також піде на спад, – до +30 градусів.