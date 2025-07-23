Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальницу отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталью Голеню в комментарии УНИАН.

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Эксперт рассказала, что до конца июля в западных и северных областях ожидаются более умеренные температуры, – норма для этого времени года. В частности, в пределах +23 – +30 градусов. В центральных областях до +32 градусов.

В южных и восточных, традиционно, жарче всего. Прогнозируют преимущественно от +29 до +34 градусов, но в отдельные дни также возможна сильная жара, в частности, +35 – +37 градусов.

Но именно на конец месяца, по предварительным расчетам, может быть снижение температуры,

– отметила Наталья Голеня.

Начальница отдела метеопрогнозов рассказала, что больше всего его могут почувствовать жители западных и северных областей. Там ожидается снижение температуры до +18 – +24 градусов. На Юге жара также пойдет на спад, – до +30 градусов.