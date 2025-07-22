Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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В каких областях будут сильные дожди, грозы и град 22 – 27 июля?

По прогнозу Кибальчича, в третьей декаде июля над территорией Украины будет преобладать поле пониженного атмосферного давления. Это будет способствовать дождливой облачности в большинстве регионов.

Во вторник, 22 июля, днем на Западе, Севере и в центральных областях грозовые дожди, а в отдельных населенных пунктах сильные ливни, град и шквалы до 22 метров в секунду. На Востоке и Юге преимущественно без осадков.

В среду, 23 июля, ночью на Севере, Востоке и в Днепропетровской области кратковременные дожди и грозы. Днем на всей территории нашего государства осадки не ожидаются. Также днем на Левобережье местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

В четверг, 24 июля, на большей части территории Украины без осадков, только днем и вечером на Западе кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 метра в секунду.

В пятницу, 25 июля, на Западе, днем и на крайнем Севере снова кратковременные дожди. На Буковине и Прикарпатье возможен град и сильные шквалы днем. В остальных регионах существенные осадки не ожидаются.

В субботу, 26 июля, на Западе, днем также местами на Севере и в центральных регионах грозовые дожди. В отдельных населенных пунктах возможны сильные ливни, град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

В воскресенье, 27 июля, на Правобережье ожидаются грозовые дожди и шквалы. Между тем на Левобережье существенные осадки не прогнозируются.

К слову, метеоролог также писал, что на этой неделе температура окажется немного выше нормы, особенно в южных и восточных областях. Там столбики термометров нередко будут достигать отметки +35 – +38 градусов.