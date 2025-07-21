Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

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Какие последствия непогоды в Украине?

Уже третьи сутки подряд спасатели Винницкой области ликвидируют последствия сильного ветра. 6 раз выезжали на раскряжевку деревьев, поваленных в Хмельницком и Винницком районах, а также в областном центре.

Ликвидация последствий непогоды в Винницкой области / Фото ГСЧС

В городе Гнивань и селе Строинцы подразделения ГСЧС снимали ветки с крыш частных домов. Кроме того, расчищали дороги в поселке Литин, селе Павленки и на улице Пирогова в Виннице.

Спасатели устраняли последствия непогоды в Винницкой области / Фото ГСЧС

На Буковине только за 1 сутки чрезвычайники 7 раз выезжали для ликвидации последствий дождей. Работали как в Черновцах, так и в области.

Последствия непогоды в Черновицкой области / Фото ГСЧС

Спасатели откачивали воду из подвалов жилых и административных зданий, а еще с придомовых территорий.

Чрезвычайники откачивали воду / Фото ГСЧС

В Ровенской области 20 июля непогода нанесла ущерб Костополю. В городе были подтоплены 8 частных усадеб, в частности, жилой дом.

С помощью мотопомп спасатели быстро откачали воду. Кроме того, возле села Данчимост расчистили дорогу от дерева, которое упало из-за шквалов.

Обратите внимание! Спасатели предупреждают, что 22 июля в части областей снова ударит непогода. В частности, в западных, а днем и в Житомирской и Винницкой ожидаются грозы (І уровень опасности, желтый).



В ГСЧС отметили, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и создать препятствия для транспорта.

К слову, по данным Укргидрометцентра, 22 – 24 июля в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"Спасатели призывают граждан быть осторожными, следить за прогнозами погоды и по возможности воздержаться от поездок в непогоду", – отметили в ГСЧС.