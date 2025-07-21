Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Які наслідки негоди в Україні?

Уже третю добу поспіль рятувальники Вінниччини ліквідовують наслідки сильного вітру. 6 разів виїжджали на розкряжування дерев, повалених у Хмільницькому та Вінницькому районах, а також в обласному центрі.

Ліквідація наслідків негоди у Вінницькій області / Фото ДСНС

У місті Гнівань та селі Строїнці підрозділи ДСНС знімали гілля з дахів приватних будинків. Окрім того, розчищали дороги в селищі Літин, селі Павленки та на вулиці Пирогова у Вінниці.

Рятувальники усували наслідки негоди на Вінниччині / Фото ДСНС

На Буковині тільки за 1 добу надзвичайники 7 разів виїжджали для ліквідації наслідків дощів. Працювали як у Чернівцях, так і в області.

Наслідки негоди в Чернівецькій області / Фото ДСНС

Рятувальники відкачували воду з підвалів житлових і адміністративних будівель, а ще з прибудинкових територій.

Надзвичайники відкачували воду / Фото ДСНС

У Рівненській області 20 липня негода завдала шкоди Костополю. У місті були підтоплені 8 приватних садиб, зокрема, житловий будинок.

За допомогою мотопомп рятувальники швидко відкачали воду. Окрім того, біля села Данчиміст розчистили дорогу від дерева, яке впало через шквали.

Зверніть увагу! Рятувальники попереджають, що 22 липня у частині областей знову вдарить негода. Зокрема, у західних, а вдень і в Житомирській та Вінницькій очікуються грози (І рівень небезпечності, жовтий).



У ДСНС наголосили, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і створити перешкоди для транспорту.

До слова, за даними Укргідрометцентру, 22 – 24 липня у Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях й у Криму буде переважати надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Рятувальники закликають громадян бути обережними, стежити за прогнозами погоди та за можливості утриматися від поїздок у негоду", – наголосили в ДСНС.