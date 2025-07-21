Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представительницу Укргидрометцентра Наталью Птуху в эфире телемарафона.

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Какой будет погода в ближайшие дни?

Наталья Птуха рассказала, что в ближайшие двое суток, вторник и среду, будет прохождение еще одного атмосферного фронта. Его влияние начнется с юго-запада, будет продвигаться на северо-восток. В ночь на среду атмосферный фронт несколько активизируется.

Кое-где он повлечет кратковременные грозовые дожди. Затем, уже после его прохождения, будет повышаться атмосферное давление. И вот вторая половина недели у нас будет больше без осадков, спокойная, будет больше прояснений,

– отметила представительница Укргидрометцентра.

Добавила, что соответственно будет несколько выше температура. Впрочем, целом ожидается такое распределение, что на Севере и Западе несколько ниже дневные максимумы, в частности, в пределах +23 – +29 градусов. Между тем на Юге и Востоке высокие показатели, – +27 – +33, а иногда даже сильная жара в южных областях, – +35 – +36 градусов.