Непогода охватит сразу по меньшей мере 13 областей во вторник, 22 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на областные центры по гидрометеорологии.

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Где будет непогода 22 июля?

В течение суток вторника, 22 июля, синоптики прогнозируют грозы для Черниговской, Хмельницкой, Винницкой, Харьковской, Запорожской, Черкасской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой и Волынской областей.

Их и Херсонскую область также предупреждают о сильных шквалах ветра, скорость которых будет от 15 до 20 метров в секунду. В Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черниговской, Хмельницкой, Черкасской, Львовской областях ожидается град.

В то же время во Львовской области, по словам синоптиков, пройдут сильные дожди. Из-за непогоды во всех вышеупомянутых регионах, как сообщают областные центры по гидрометеорологии, объявили І уровень опасности, желтый. Также непогода может вызвать проблемы.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта. Будьте внимательны и осторожны,

– предупреждают синоптики.

К слову, согласно прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, на этой неделе, 21 – 27 июля, в Украине ожидается неустойчивый характер погоды с температурными качелями и осадками. В части областей будут сильные ливни, грозы, шквалы и град.