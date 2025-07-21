Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода в Украине 22 июля?

По всей Украине 22 июля погода будет облачной с прояснениями. Ночью в западных и восточных областях, а днем по всей стране, кроме Юго-Востока, ожидаются кратковременные дожди, а местами грозы.

Ветер синоптики прогнозируют юго-западный и западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +15 до +20 градусов, на юге и востоке страны – до +23 градусов. Днем воздух прогреется до +27 – +32 градусов, в западных областях – до +22 – +27 градусов.

В Киеве в этот день будет также облачно с прояснениями, днем возможен кратковременный дождь, местами грозы. Столбики термометра ночью будут показывать +18 – +20 градусов, днем – +28 – +30 градусов.

В каких областях ожидают ухудшения погоды?

Укргидрометцентр также предупредил об опасных метеорологических явлениях. 22 июля в западных, а днем и в Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы.

Из-за этого синоптики в этих областях объявили I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий.

Обратите внимание! І уровень опасности, желтый объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.



В каких областях объявили І уровень опасности, желтый / Карта Укргидрометцентра

Кроме того, метеорологи предупредили, что с 21 по 24 июля в городе Киеве, южной части страны (кроме Одесской области), а также Кировоградской и Днепропетровской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Справочно! Чрезвычайная пожарная опасность – погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).



Пожарная опасность в Украине с 22 по 24 июля / Карта Укргидрометцентра

Какой будет температура в областных центрах?

Киев +28...+30

Ужгород +25...+27

Львов +23...+25

Ивано-Франковск +25...+27

Тернополь +25...+27

Черновцы +24...+26

Хмельницкий +24...+26

Луцк +23...+25

Ровно +25...+27

Житомир +26...+28

Винница +29...+31

Одесса +31...+33

Николаев +32...+34

Херсон +31...+33

Симферополь +31...+33

Кропивницкий +31...+33

Черкассы +30...+32

Чернигов +28...+30

Сумы +27...+29

Полтава +29...+31

Днепр +31...+33

Запорожье +32...+34

Донецк +31...+33

Луганск +30...+32

Харьков +29...+31



Прогноз погоды в Украине на 22 июля / Укргидрометцентр