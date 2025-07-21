Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в Украине 22 июля?
По всей Украине 22 июля погода будет облачной с прояснениями. Ночью в западных и восточных областях, а днем по всей стране, кроме Юго-Востока, ожидаются кратковременные дожди, а местами грозы.
Ветер синоптики прогнозируют юго-западный и западный, со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +15 до +20 градусов, на юге и востоке страны – до +23 градусов. Днем воздух прогреется до +27 – +32 градусов, в западных областях – до +22 – +27 градусов.
В Киеве в этот день будет также облачно с прояснениями, днем возможен кратковременный дождь, местами грозы. Столбики термометра ночью будут показывать +18 – +20 градусов, днем – +28 – +30 градусов.
В каких областях ожидают ухудшения погоды?
Укргидрометцентр также предупредил об опасных метеорологических явлениях. 22 июля в западных, а днем и в Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы.
Из-за этого синоптики в этих областях объявили I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических предприятий.
Обратите внимание! І уровень опасности, желтый объявляют по областям тогда, когда погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
В каких областях объявили І уровень опасности, желтый / Карта Укргидрометцентра
Кроме того, метеорологи предупредили, что с 21 по 24 июля в городе Киеве, южной части страны (кроме Одесской области), а также Кировоградской и Днепропетровской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Справочно! Чрезвычайная пожарная опасность – погодные условия при которых сочетание высокой температуры воздуха и бездождевой (сухой) погоды приводит к высокой вероятности возникновения и быстрого распространения лесных пожаров, при наличии источников возгорания (открытого огня).
Пожарная опасность в Украине с 22 по 24 июля / Карта Укргидрометцентра
Какой будет температура в областных центрах?
- Киев +28...+30
- Ужгород +25...+27
- Львов +23...+25
- Ивано-Франковск +25...+27
- Тернополь +25...+27
- Черновцы +24...+26
- Хмельницкий +24...+26
- Луцк +23...+25
- Ровно +25...+27
- Житомир +26...+28
- Винница +29...+31
- Одесса +31...+33
- Николаев +32...+34
- Херсон +31...+33
- Симферополь +31...+33
- Кропивницкий +31...+33
- Черкассы +30...+32
- Чернигов +28...+30
- Сумы +27...+29
- Полтава +29...+31
- Днепр +31...+33
- Запорожье +32...+34
- Донецк +31...+33
- Луганск +30...+32
- Харьков +29...+31
Прогноз погоды в Украине на 22 июля / Укргидрометцентр