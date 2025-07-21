Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Какой будет погода 21 – 27 июля в Украине?

По прогнозу метеоролога, в третьей декаде июля над территорией Украины будет преобладать поле пониженного атмосферного давления. Это будет способствовать формированию дождевой облачности над большинством областей.

В то же время температура будет немного выше нормы, особенно на Юге и Востоке. Воздух там нередко будет прогреваться до +35 – +37 градусов.

В понедельник, 21 июля, на Севере и Северо-Востоке, а также в центральных областях будут идти небольшие, местами умеренные дожди, днем местами гроза и мелкий град. Между тем на остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в западных и центральных областях возможен туман. Будет преобладать западный / юго-западный ветер, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +14 – +21, днем +24 – +29. Однако в центральных, восточных и южных областях, а еще на Закарпатье +30 – +35 градусов.

Во вторник, 22 июля, ночью существенные осадки не ожидаются, местами слабый туман. Днем на Западе, Севере и в центральных областях грозовые дожди. В отдельных населенных пунктах возможны сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 метра в секунду. На Юге и Востоке преимущественно без осадков.

Ветер будет переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +14 – +19 градусов, днем +24 – +31 градусов. Однако в центральных, восточных и южных областях ночью +17 – +22, днем +33 – +38 градусов, а на юге Одесской области до +40 градусов.

В среду, 23 июля, ночью на Севере, Востоке и Днепропетровщине кратковременные дожди и грозы, днем на всей территории Украины без осадков.

Ветер западный, 7 – 12 метров в секунду, днем на Левобережье местами порывы, 15 – 20 метров в секунду. На Юге и Востоке ночью +17 – +22 градуса, днем +31 – +36 градусов. На остальной территории Украины +14 – +19 и +25 – +30 градусов соответственно.

В четверг, 24 июля, на большей части территории нашего государства без осадков. Только днем и вечером на Западе кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 метра в секунду.

Ветер будет переменных направлений, на Левобережье западный, 5 – 10 метров в секунду. На Юге и Востоке ночью +16 – +21, днем +30 – +35. На остальной территории +13 – +18 и +26 – +31 градус соответственно.

В пятницу, 25 июля, на Западе, днем также на крайнем Севере кратковременные дожди. На Прикарпатье и Буковине возможен град и сильные шквалы днем. В остальных регионах без существенных осадков.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +16 – +22 градуса, днем +26 – +31, только на Юге +32 – +37 градусов.

В субботу, 26 июля, на Западе, днем также местами в северных и центральных регионах грозовые дожди. В отдельных населенных пунктах возможны сильные ливни, град и шквалы, 15 – 20 метров в секунду.

Ночью ветер переменных направлений, днем восточный/юго-восточный, 3 – 8 метров на секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +14 – +19 градусов, днем +22 – +27 градусов. Однако в центральных, южных и восточных регионах ночью +18 – +23, днем +33 – +38 градусов.

В воскресенье, 27 июля, на Правобережье грозовые дожди и шквалы, на Левобережье существенные осадки не ожидаются. Ночью и утром местами возможен туман.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +14 – +19 градусов, днем +23 – +29 градусов. Впрочем, в центральных, южных и восточных регионах ночью +18 – +23, днем +33 – +38 градусов.