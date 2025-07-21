Погода на Западе в последнее время отличается от погоды на Левобережье. Об этом Наталья Птуха сказала в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Почему на Западе холоднее, чем в других регионах?

Воздушные массы распределяются так, что уже третью неделю на Западе и частично на Севере ниже температура и интенсивные осадки. А вот на юго-востоке раскаленный воздух из тропических широт.

19 – 20 июля над Беларусью был циклон, атмосферные фронты которого влияли и на Украину. На Западе, Севере и в Центре были сильные осадки. Локально дожди прошли и на юго-востоке, но не такие сильные.

На 21 июля этот циклон отходит. В ночь на среду активизируется другой атмосферный фронт. После кратковременных дождей атмосферное давление повысится, и вторая половина недели будет с прояснениями.

На Западе и Севере дневные максимумы составят +23...+29, а на Юге и Востоке +27...+33, местами сильная жара до +36 градусов. То есть все равно температурный разрыв между различными регионами будет.