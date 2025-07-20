Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В каких областях будут дожди, и когда прекратятся осадки?

В ближайшие трое суток погода в Украине будет неустойчивой. Будут идти кратковременные дожди, кое-где грозы. Только в большинстве юго-восточных областей, а ночью 22 июля в Украине без осадков.

Будет преобладать юго-западный ветер, 7 – 12 метров в секунду. Ночью будет +14 – +20 градусов, днем +20 – +26 градусов, но на Юге и Востоке до +32 градусов.

Во вторник, 22 июля, в Украине, кроме Запада, ночью ожидается +16 – +22 градуса, днем +29 – +34 градуса. Впрочем, на Юге, Кировоградской и Днепропетровской области местами сильная жара +35 – + 37 градусов.

Заметим, что по ориентировочному прогнозу на картах, 23 июля дожди пока ожидается только в Полтавской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях. 24 июля – возможны только на Закарпатье, Львовщине, Буковине и Прикарпатье. На остальной территории Украины осадки уже не ожидаются.