Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

К теме Аномальный дождь бушует во Львове: синоптики предупредили, сколько продлится непогода

Какое количество осадков во Львове выпало за 12 часов

Синоптики рассказали, что 10 июля ночью во Львовской области наблюдали чрезвычайный дождь.

Количество осадков составило 110,2 миллиметра за 12 часов. Это составляет 115% от месячной нормы,

– отметили метеорологи.

Во Львовском региональном центре по гидрометеорологии отметили, что такое количество осадков фиксируют впервые за весь многолетний период наблюдений.

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Стоит отметить, что синоптики также предупредили о стихийных метеорологических явлениях во Львове. В четверг, 10 июля, по территории города и области объявлен III уровень опасности, красный. До конца суток сохранится чрезвычайный дождь.

К слову, интенсивный ливень вызвал выход из берегов реки Зубры возле Львова. Существует угроза подтопления части Франковского, Сиховского и Железнодорожного районов. В самом Львове из-за непогоды не работает 11 светофорных объектов