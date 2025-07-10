Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

До теми Аномальний дощ бушує у Львові: синоптики попередили, скільки триватиме негода

Яка кількість опадів у Львові випала за 12 годин

Синоптики розповіли, що 10 липня вночі у Львівській області спостерігали надзвичайний дощ.

Кількість опадів склала 110,2 міліметра за 12 годин. Це становить 115% від місячної норми,

– зазначили метеорологи.

У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології наголосили, що таку кількість опадів фіксують уперше за весь багаторічний період спостережень.

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Варто зазначити, що синоптики також попередили про стихійні метеорологічні явища у Львові. У четвер, 10 липня, по території міста та області оголошено III рівень небезпеки, червоний. До кінця доби збережеться надзвичайний дощ.

До слова, інтенсивна злива спричинила вихід з берегів річки Зубри біля Львова. Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів. У самому Львові через негоду не працює 11 світлофорних об'єктів.