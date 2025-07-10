Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Андрія Садового.

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Для Львова існує загроза підтоплення

За словами Садового, нині у Львові місця, де вода сягає майже 3 метрів – мовиться про нежитлові зони. Він зазначив, що річка Зубра продовжує виходити з берегів.

Існує загроза підтоплення частини Франківського, Сихівського та Залізничного районів.

Просимо мешканців перенести речі з підвалів у безпечне місце, а також відкотити автомобілі з підземних паркінгів і потенційно небезпечних ділянок,

– наголосив мер міста.

Ситуація на околицях Львова через негоду / фото Андрія Садового

За данними місцевої влади, нині підтоплення вже спостерігаються на вулицях Кульпарківська, Трускавецька, Авіаційна, а також у Сокільниках.

У Львівській ОВА попросили утриматися від поїздок без нагальної потреби, не перебувати під деревами, рекламними щитами та лініями електропередач.

Синоптики попереджають, що надзвичайний дощ триватиме до кінця доби 10 липня. Оголошено ІІІ рівень небезпечності, червоний.