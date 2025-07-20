Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Когда будет сильная жара в Украине?

Синоптики прогнозировали, что в ближайшие трое суток погода в Украине будет неустойчивой. Будут идти кратковременные дожди, местами грозы. Лишь в большинстве южных и юго-восточных областях, ночью 22 июля в Украине без осадков.

Ветер будет преимущественно юго-восточный. Сильные порывы не ожидаются. Будет 7 – 12 метров в секунду. Ночью +14 – +20 градусов, днем +20 – +26, однако на Юге и Востоке до +32 градусов.

Во вторник, 22 июля, в Украине, кроме запада, ночью +16 – +22, днем +29 – +34 градуса.

В южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами сильная жара +35 – +37 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

Заметим, что абсолютный максимум, который фиксировали за всю историю метеонаблюдений в июле, в Украине достигал +33,4 – 39,6 градуса. На Юге, Востоке, а также Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областях и в Крыму местами +40 – +41,6 градуса, в горных районах +27 – +37 градусов.