Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

До теми Половину України заливає, половину випалює: чому в Україні така різна погода

Якою буде погода в Україні 22 липня?

По всій Україні 22 липня погода буде хмарною з проясненнями. Вночі в західних та східних областях, а вдень по всій країні, окрім Південного Сходу, очікуються короткочасні дощі, а місцями грози.

Вітер синоптики прогнозують південно-західний та західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме від +15 до +20 градусів, на півдні та сході країни – до +23 градусів. Удень повітря прогріється до +27 – +32 градусів, у західних областях – до +22 – +27 градусів.

У Києві цього дня буде також хмарно з проясненнями, вдень можливий короткочасний дощ, місцями грози. Стовпчики термометра вночі показуватимуть +18 – +20 градусів, вдень – +28 – +30 градусів.

У яких областях очікують погіршення погоди?

Укргідрометцентр також попередив про небезпечні метеорологічні явища. 22 липня в західних, а вдень і у Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози.

Через це синоптики у цих областях оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.

Зверніть увагу! І рівень небезпечності, жовтий оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.



У яких областях оголосили І рівень небезпечності, жовтий / Карта Укргідрометцентру

Окрім того, метеорологи попередили, що з 21 по 24 липня у місті Києві, південній частині країни (крім Одеської області), а також Кіровоградській та Дніпропетровській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Довідково! Надзвичайна пожежна небезпека – погодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).



Пожежна небезпека в Україні з 22 по 24 липня / Карта Укргідрометцентру

Якою буде температура в обласних центрах?

Київ +28...+30

Ужгород +25...+27

Львів +23...+25

Івано-Франківськ +25...+27

Тернопіль +25...+27

Чернівці +24...+26

Хмельницький +24...+26

Луцьк +23...+25

Рівне +25...+27

Житомир +26...+28

Вінниця +29...+31

Одеса +31...+33

Миколаїв +32...+34

Херсон +31...+33

Сімферополь +31...+33

Кропивницький +31...+33

Черкаси +30...+32

Чернігів +28...+30

Суми +27...+29

Полтава +29...+31

Дніпро +31...+33

Запоріжжя +32...+34

Донецьк +31...+33

Луганськ +30...+32

Харків +29...+31



Прогноз погоди в Україні на 22 липня / Укргідрометцентр