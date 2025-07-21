Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
До теми Половину України заливає, половину випалює: чому в Україні така різна погода
Якою буде погода в Україні 22 липня?
По всій Україні 22 липня погода буде хмарною з проясненнями. Вночі в західних та східних областях, а вдень по всій країні, окрім Південного Сходу, очікуються короткочасні дощі, а місцями грози.
Вітер синоптики прогнозують південно-західний та західний, зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.
Температура повітря вночі становитиме від +15 до +20 градусів, на півдні та сході країни – до +23 градусів. Удень повітря прогріється до +27 – +32 градусів, у західних областях – до +22 – +27 градусів.
У Києві цього дня буде також хмарно з проясненнями, вдень можливий короткочасний дощ, місцями грози. Стовпчики термометра вночі показуватимуть +18 – +20 градусів, вдень – +28 – +30 градусів.
У яких областях очікують погіршення погоди?
Укргідрометцентр також попередив про небезпечні метеорологічні явища. 22 липня в західних, а вдень і у Житомирській та Вінницькій областях очікуються грози.
Через це синоптики у цих областях оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств.
Зверніть увагу! І рівень небезпечності, жовтий оголошують по областях тоді, коли погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища.
У яких областях оголосили І рівень небезпечності, жовтий / Карта Укргідрометцентру
Окрім того, метеорологи попередили, що з 21 по 24 липня у місті Києві, південній частині країни (крім Одеської області), а також Кіровоградській та Дніпропетровській областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Довідково! Надзвичайна пожежна небезпека – погодні умови за яких поєднання високої температури повітря та бездощової (сухої) погоди призводить до високої ймовірності виникнення та швидкого розповсюдження лісових пожеж, за наявності джерел займання (відкритого вогню).
Пожежна небезпека в Україні з 22 по 24 липня / Карта Укргідрометцентру
Якою буде температура в обласних центрах?
- Київ +28...+30
- Ужгород +25...+27
- Львів +23...+25
- Івано-Франківськ +25...+27
- Тернопіль +25...+27
- Чернівці +24...+26
- Хмельницький +24...+26
- Луцьк +23...+25
- Рівне +25...+27
- Житомир +26...+28
- Вінниця +29...+31
- Одеса +31...+33
- Миколаїв +32...+34
- Херсон +31...+33
- Сімферополь +31...+33
- Кропивницький +31...+33
- Черкаси +30...+32
- Чернігів +28...+30
- Суми +27...+29
- Полтава +29...+31
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +32...+34
- Донецьк +31...+33
- Луганськ +30...+32
- Харків +29...+31
Прогноз погоди в Україні на 22 липня / Укргідрометцентр