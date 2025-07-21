Негода охопить відразу щонайменше 13 областей у вівторок, 22 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обласні центри з гідрометеорології.

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Де буде негода 22 липня?

Протягом доби вівторка, 22 липня, синоптики прогнозують грози для Чернігівської, Хмельницької, Вінницької, Харківської, Запорізької, Черкаської, Житомирської, Львівської, Тернопільської, Рівненської, Чернівецької та Волинської областей.

Їх та Херсонську область також попереджають про сильні шквали вітру, швидкість яких буде від 15 до 20 метрів за секунду. У Рівненській, Тернопільській, Харківській, Чернігівській, Хмельницькій, Черкаській, Львівській областях очікується град.

Водночас у Львівській області, за словами синоптиків, пройдуть сильні дощі. Через негоду у всіх вищезгаданих регіонах, як повідомляють обласні центри з гідрометеорології, оголосили І рівень небезпечності, жовтий. Також негода може спричинити проблеми.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними,

– попереджають синоптики.

До слова, згідно з прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, цього тижня, 21 – 27 липня, в Україні очікується нестійкий характер погоди з температурними гойдалками й опадами. У частині областей будуть сильні зливи, грози, шквали та град.