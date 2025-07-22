Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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В яких областях будуть сильні дощі, грози та град 22 – 27 липня?

За прогнозом Кібальчича, у третій декаді липня над територією України буде переважати поле зниженого атмосферного тиску. Це буде сприяти дощовій хмарності в більшості регіонів.

У вівторок, 22 липня, удень на Заході, Півночі й у центральних областях грозові дощі, а в окремих населених пунктах сильні зливи, град і шквали до 22 метрів на секунду. На Сході й Півдні переважно без опадів.

У середу, 23 липня, уночі на Півночі, Сході й у Дніпропетровській області короткочасні дощі та грози. Удень на всій території нашої держави опади не очікуються. Також удень на Лівобережжі подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

У четвер, 24 липня, на більшій частині території України без опадів, тільки вдень і ввечері на Заході короткочасні грозові дощі, подекуди сильні зливи, град і шквали, 17 – 22 метри на секунду.

У п'ятницю, 25 липня, на Заході, удень і на крайній Півночі знову короткочасні дощі. На Буковині та Прикарпатті можливий град і сильні шквали вдень. У решті регіонів істотні опади не очікуються.

У суботу, 26 липня, на Заході, удень також місцями на Півночі й у центральних регіонах грозові дощі. В окремих населених пунктах можливі сильні зливи, град і шквали, 15 – 20 метрів на секунду.

У неділю, 27 липня, на Правобережжі очікуються грозові дощі та шквали. Тим часом на Лівобережжі суттєві опади не прогнозуються.

До слова, метеоролог також писав, що цього тижня температура виявиться трохи вищою за норму, особливо в південних і східних областях. Там стовпчики термометрів нерідко будуть досягати позначки +35 – +38 градусів.