Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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В каких областях будет непогода?
Во вторник, 22 июля, в части Украины прогнозируют непогоду. Так, в западных, а днем и в Житомирской и Винницкой областях будут грозы. Объявлен I уровень опасности (желтый).
Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и создать препятствия для транспорта,
– отметили в ГСЧС.
Где будет непогода 22 июля / Скриншот с Укргидрометцентра
Заметим, синоптики прогнозировали, что 22 июля ночью в западных и восточных областях, днем в Украине, кроме юго-востока, 23 июля ночью в Украине, кроме Запада и крайнего Юга, днем на Левобережье местами будет кратковременный дождь, гроза. Уже 24 июля преимущественно без осадков.
В ближайшие трое суток ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью на Западе и Севере +13 – +20 градусов, днем +23 – +29. Тем временем на остальной территории +16 – +22 и +27 – +33 градуса соответственно.
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Какие последствия непогоды в Украине?
- Заметим, 21 июля в ГСЧС сообщили, что спасатели продолжают ликвидировать последствия непогоды в Винницкой, Черновицкой и Ровенской областях.
- Так, чрезвычайники работают уже третьи сутки подряд в Винницкой области. Там наделал хлопот сильный ветер. Чрезвычайники 6 раз выезжали на раскряжевки деревьев, поваленных в Хмельницком и Винницком районах, а также в Виннице.
- Только за одни сутки в Черновицкой области подразделения ГСЧС 7 раз выезжали для ликвидации последствий дождей. Спасатели работали как в Черновцах, так и в области. В частности, откачивали воду из подвалов жилых и административных зданий, а еще с придомовых территорий.
- На Ровенщине 20 июля от непогоды пострадал Костополь. Подтопило 8 частных усадеб, в частности, частный дом. Спасатели быстро откачали воду. Также вблизи села Данчимист расчистили дорогу от дерева, которое упало из-за порывов ветра.