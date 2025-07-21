Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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В каких областях будет непогода?

Во вторник, 22 июля, в части Украины прогнозируют непогоду. Так, в западных, а днем и в Житомирской и Винницкой областях будут грозы. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и создать препятствия для транспорта,

– отметили в ГСЧС.

Где будет непогода 22 июля / Скриншот с Укргидрометцентра

Заметим, синоптики прогнозировали, что 22 июля ночью в западных и восточных областях, днем в Украине, кроме юго-востока, 23 июля ночью в Украине, кроме Запада и крайнего Юга, днем на Левобережье местами будет кратковременный дождь, гроза. Уже 24 июля преимущественно без осадков.

В ближайшие трое суток ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью на Западе и Севере +13 – +20 градусов, днем +23 – +29. Тем временем на остальной территории +16 – +22 и +27 – +33 градуса соответственно.

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Какие последствия непогоды в Украине?