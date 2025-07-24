Так, будет ли сильная жара и много дождей, – сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода в августе 2025 года в Украине?
По прогнозу синоптиков, средняя месячная температура воздуха в августе ожидается в пределах +20 – +26 градусов, это на 1,5 – 2 градуса выше нормы. Только в западных областях +17 – +20, а в Карпатах +14 – +16 градусов, что в пределах нормы.
Месячное количество осадков предполагается в пределах 23 – 40 миллиметров, это меньше нормы, в частности, лишь 64 – 73% от нее. Только на Западе 60 – 77 миллиметров, в Карпатах 94 – 116 миллиметров, что в пределах нормы. То есть затяжные дожди в последний месяц лета пока не ожидаются.
Интересно, что абсолютный максимум температуры воздуха, который фиксировали в августе за всю историю метеонаблюдений в Украине, составляет +35 – +39,6 градуса.
В южных, восточных, большинстве центральных, а также Тернопольской и Черниговской областях – кое-где местами +40 – +42 градуса. Между тем в горных районах +27 – +39 градусов.
Абсолютный минимум достигал +1 – +7 градусов, на побережье морей +8 – +13, а в Карпатах, на Севере, Востоке, Волыни и Запорожье даже 0 – -2 градуса мороза.
Будет ли сильная жара в ближайшие дни?
- Укргидрометцентр также сделал прогноз погоды на трое суток. Синоптики отметили, что 24 июля без осадков.
- В пятницу, на Западе, днем и в Житомирской, Киевской и Винницкой областях, в субботу в Украине, кроме Юга и Юго-Востока, местами будут кратковременные дожди, грозы.
- В течение 24 – 26 июля ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.
- В западных и северных областях ночью +12 – +19 градусов, днем +24 – +30. На остальной территории ночью +17 – +23, днем +28 – +33. Однако 25 – 26 июля на Юге сильная жара +35 – +37 градусов.