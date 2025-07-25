Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз метеоролога Игоря Кибальчича на Meteoprog.ua.

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Какой будет погода 26 – 27 июля в Украине?

Атмосферные фронты и циклоническая деятельность вызовут грозовые дожди в западных и северных областях. Также местами возможен град и шквалы.

Между тем в южных и частично центральных областях будет преобладать сухая и жаркая воздушная масса субтропического происхождения. Ожидается аномально высокая температура.

В субботу, 26 июля, на Западе в течение суток местами будут кратковременные грозовые дожди. Днем на Буковине и Прикарпатье местами возможен град и шквалы до 20 метров в секунду.

Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +15 – +20, днем +27 – +32, только на Закарпатье и Винницкой области +30 – +35 градусов.

На Севере местами небольшие кратковременные дожди, также возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +15 – +20 градусов, днем +23 – +28.

В центральных регионах переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +17 – +22, днем +31 – +36 градусов.

В южных областях и Крыму малооблачная и жаркая погода. Ветер юго-западный, 5 – 10 метров в секунду. Ночью +17 – +22, днем +34 – +39 градусов. Вдоль побережья морей прохладнее, – +28 – +33 градусов.

На Востоке преимущественно без осадков. Только в Харьковской области местами корткочасные дожди с грозами. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров на секунду. но во время грозы возможно усиление. Ночью +17 – +22, днем +28 – +33 градуса.

В воскресенье, 27 июля, на Западе погода будет неустойчивой. Ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы, 17 – 22 метров в секунду. Ночью +16 – +21 градус, днем +21 – +26 градусов.

На Севере без стотных осадков. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +14 – +19 градусов, днем +26 – +31.

В центральных областях ночью без существенных осадков, днем и вечером в Черкасской и Кировоградской областях ожидаются грозовые ливни, возможны шквалы и град. Ветер восточный / северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +18 – +23, днем +33 – +38.

На Юге будет удерживаться жаркая и сухая погода. Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +19 – +24, днем +33 – +38 градусов, а местами и до +40 градусов.

На Востоке устойчивая погода без осадков. Ветер северо-восточный, 3 – 8 метров в секунду. Ночью +16 – +21, днем +30 – +35 градусов.