Найближчими днями очікується стабільне підвищення температури, яке завершиться грозами до кінця тижня. Про це пише 24 Канал з посиланням на DPA, яке цитує Німецьку метеорологічну службу (DWD).

Яка погода в Німеччині?

У понеділок, 11 серпня, південна Німеччина насолоджувалася сонячними променями та ясним небом протягом більшої частини дня.

Сьогодні, 12 серпня, тепла погода посилиться з подальшим підвищенням температури: прогнози передбачають максимальні температури від 30 до 36 градусів за Цельсієм у південних регіонах. А нічні температури триматимуться вище 15 градусів за Цельсієм.

У середу, 13 серпня, очікується переміщення спеки на північний схід, де температура сягатиме від 31 до 38 градусів за Цельсієм.

Водночас Німецька метеорологічна служба (DWD) попередила про "сильний тепловий стрес" для певних районів на південному заході. Хоча на більшій частині країни буде сонячно, у південних гірських районах можливі дощі.

