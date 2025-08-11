Пожежа спалахнула 10 серпня й охопила значну територію, дим видно за багато кілометрів навколо. Про це пише 24 Канал із посиланням на Reuters.

Горить визначна пам'ятка Шотландії?

Що таке "Трон Артура"? Це найвища точка парку Холіруд, його висота – близько 251 метр. 350 мільйонів років там була вершина активного вулкана. За легендою, саме там був замок Камелот, в якому Артур збирав лицарів круглого столу. Це одна з визначних пам'яток Единбурга.

Наразі на горі облаштований популярний оглядовий майданчик, звідки відкривається чудовий краєвид на місто.

Однак поліція порадила автомобілістам і пішоходам уникати цього району.

Екіпажі присутні на пожежі на відкритій території біля Артурового трону, парк Холіруд, Единбург,

– повідомила Шотландська пожежно-рятувальна служба.

Пожежа на пагорбі "Трон Артура": дивіться відео

Журналісти зауважили, що наразі в Единбурзі пік туризму. Цього місяця там проходять Единбурзький міжнародний фестиваль мистецтв, фестиваль комедії Fringe, а також гастролі возз'єднання рок-гурту Oasis.

Нагадаємо, що минулого тижня масштабна лісова пожежа вирувала у Франції. Вона охопила територію розміром з Париж.