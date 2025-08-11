Пожар вспыхнул 10 августа и охватил значительную территорию, дым видно за много километров вокруг. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Горит достопримечательность Шотландии?

Что такое "Трон Артура"? Это самая высокая точка парка Холируд, его высота – около 251 метр. 350 миллионов лет там была вершина активного вулкана. По легенде, именно там был замок Камелот, в котором Артур собирал рыцарей круглого стола. Это одна из достопримечательностей Эдинбурга.

Сейчас на горе обустроена популярная смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на город.

Однако полиция посоветовала автомобилистам и пешеходам избегать этого района.

Экипажи присутствуют на пожаре на открытой территории возле Артурового трона, парк Холируд, Эдинбург,

– сообщила Шотландская пожарно-спасательная служба.

Пожар на холме "Трон Артура": смотрите видео

Журналисты отметили, что сейчас в Эдинбурге пик туризма. В этом месяце там проходят Эдинбургский международный фестиваль искусств, фестиваль комедии Fringe, а также гастроли воссоединения рок-группы Oasis.

Напомним, что на прошлой неделе масштабный лесной пожар бушевал во Франции. Он охватил территорию размером с Париж.