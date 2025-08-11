Відтепер їх не можна проводити в будь-який час доби – чи то ніч, чи день – у будь-якому районі міста. Також не можна рекламувати та просувати такі заходи. Деталі розповідає 24 Канал з посиланням на BIW.

Читайте також Часто ставлення упереджене, – туристка розповіла, чому мальовничий острів Закінф недооцінюють

Чому у Барселоні заборонять водити тури барами?

Такі зміни вже почали діяти в барселонських районах Сьютат-Велья та Ешампле. Раніше ці заборони застосовувалися лише у вечірній та нічний час, а тепер будуть діяти 24 години на добу. Ця зміна зачіпає історичний центр міста, який включає такі популярні райони, як Готичний квартал, Раваль, Борн і Барселонета.

Влада сподівається, що заборона сприятиме спокою в місті, захистить права мешканців на відпочинок та зміцнить репутацію Барселони серед туристів та інвесторів.

Паб-кроулінг провокує надмірний шум, забруднення вулиць та зростання правопорушень, у тому числі пов'язаних із керуванням напідпитку,

– заявили у мерії.

Документ отримав попереднє схвалення і має пройти громадське обговорення протягом наступних 20 днів. Очікується, що нові правила діятимуть щонайменше 4 роки.

Раніше стало відомо, що в Іспанії туристам загрожують величезні штрафи через податок на шезлонги.