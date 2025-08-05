У цих регіонах діє так званий "податок на шезлонги". Людей, які "бронюють" собі місце на пляжі, штрафують. Про це пише 24 Канал із посиланням на DailyMail.

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За що можуть оштрафувати в Іспанії?

У популярних районах Іспанії, таких як Барселона та Коста-Бланка, туристів штрафують за те, що вони бронюють собі місце на пляжі за допомогою рушника чи шезлонга.

Тобто там не можна забронювати місце для себе та родини з самого ранку.

Це правило запровадили після численних скарг на те, що на пляжі неможливо зупинитися через "заброньовані" пусті місця.



"Бронювати" місце на пляжі не можна / Pexels

За залишений рушник або шезлонг на пляжі штрафують на 250 євро. Крім того, керівники міської ради Кальпе надали місцевій поліції повноваження прибирати залишені на пляжах шезлонги чи рушники до 9:30 ранку.

Люди зможуть забрати свої речі на муніципальному складі, сплативши штраф. Також карають тих, хто залишає свої речі у будь-який час більш ніж на 3 години.