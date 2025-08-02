Загалом витрати пари значно перевищують базовий мінімум. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @yana.launova

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Скільки коштує проживання в Іспанії на двох?

Пара орендує квартиру за 1 300 євро, плюс комунальні послуги – це ще 100 – 150 євро на місяць. Також додатково потрібно оплачувати інтернет – це ще близько 30 євро.

На продукти подружжя витрачає приблизно 600 євро на місяць, а на харчування в закладах – 500 – 600 євро.

Натомість витрати на бензин становлять 100 євро.

Крім того, у пари є кіт, на утримання якого йде ще приблизно 100 євро на місяць.

Додаткові витрати:

Манікюр, педикюр та барбершоп: приблизно 100 євро на місяць.

Масаж: 100 – 200 євро.

Спорт чоловіка: 50 євро.

Шопінг: 200 – 600 євро.

Загалом Яна підсумувала, що базовий мінімум в Іспанії – 3 000 євро. Але зазвичай у пари виходить 4 000 – 5 000, бо ще вони мають додаткові витрати.

До слова, нещодавно інша українка розповіла про мінуси життя в Іспанії.