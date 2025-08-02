В целом расходы пары значительно превышают базовый минимум. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @yana.launova

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Сколько стоит проживание в Испании на двоих?

Пара арендует квартиру за 1 300 евро, плюс коммунальные услуги – это еще 100 – 150 евро в месяц. Также дополнительно нужно оплачивать интернет – это еще около 30 евро.

На продукты супруги тратят примерно 600 евро в месяц, а на питание в заведениях – 500 – 600 евро.

Зато расходы на бензин составляют 100 евро.

Кроме того, у пары есть кот, на содержание которого уходит еще примерно 100 евро в месяц.

Дополнительные расходы:

Маникюр, педикюр и барбершоп: примерно 100 евро в месяц.

Массаж: 100 – 200 евро.

Спорт мужчины: 50 евро.

Шоппинг: 200 – 600 евро.

В общем Яна подытожила, что базовый минимум в Испании – 3 000 евро. Но обычно у пары получается 4 000 – 5 000, потому что еще они имеют дополнительные расходы.

К слову, недавно другая украинка рассказала о минусах жизни в Испании.