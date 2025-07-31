Вона зазначила, що Іспанія красива та тепла, але має свої "нюанси". Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @olgamykolaien.ko.

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Які недоліки життя в Іспанії?

Перше, на що звернула увагу Ольга – це податки.

Так, Іспанія вважається доступною країною, але податки тут одні з найвищих у Європі. Якщо ти не працюєш, але отримаєш якісь доходи, заповнюй декларацію, плати внески,

– сказала вона.

За її словами, там "усе заплутано" і легко зробити помилку, за яку потім заплатиш штраф.

Другий недолік, який вона назвала – довгий процес очікування будь-чого.

Щоб зробити будь-що, потрібно терпіння. Записатись до лікаря, відкрити рахунок, навіть записати дитину в школу. Усе через електронні черги, сайти, які не працюють або довгі особисті візити. І часто результату доводиться чекати місяцями,

– розповіла Ольга.

Ще один мінус, про який розповіла українка – високі ціни на оренду. За її словами, "знайти щось пристойне – це цілий квест", і очікування не завжди збігаються з реальністю.

Мінуси життя в Іспанії: дивіться відео

А ще їй важко через те, що мало хто володіє англійською, особливо в державних установах чи лікарнях. Також їй не подобається, що іспанці часто запізнюються, бо "ніхто нікуди не поспішає".

До слова, раніше ми писали про те, скільки українцям треба заробляти в Іспанії для комфортного життя.