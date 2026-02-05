Про це розповіла користувачка тіктоку з ніком a.shaposhnyk.

Саме тому туристи часто дивуються: у червні там можна кататися на лижах, а в грудні – засмагати під сонцем.

Чому в Аргентині все навпаки?

Причина проста: Аргентина розташована в Південній півкулі, де пори року змінюються у протилежному порядку.

Коли Земля нахилена до Сонця північною частиною – в Європі літо.

А в Південній півкулі в цей час Сонце світить слабше – там зима.

Тому календарні сезони в Аргентині виглядають так:

Грудень – лютий: літо.

Червень – серпень: зима.

Як виглядає аргентинська зима?

У зимові місяці в Аргентині температура може суттєво знижуватися, особливо на півдні країни – в Патагонії. Там випадає сніг, працюють гірськолижні курорти, а в деяких регіонах мороз може бути цілком відчутним. Натомість у Буенос-Айресі зима м'якша – приблизно +8…+15 градусів.

А як щодо літа?

Аргентинське літо припадає на наші зимові місяці. Саме в грудні та січні там починається туристичний сезон: люди їдуть на Атлантичне узбережжя, відпочивають біля води та насолоджуються спекою. У північних регіонах температура влітку може сягати +35 градусів.

Чому це цікаво для туристів?

Як зазначає Quora, Аргентина – одна з тих країн, де можна буквально "втекти від зими" або навпаки – побачити сніг посеред літа. Тому багато мандрівників планують поїздки саме з урахуванням сезонного перевороту:

хочете тепла взимку – їдьте в Аргентину в грудні,

хочете зимових гір улітку – подорожуйте туди в липні.

Цей феномен нагадує: пори року залежать не від календаря, а від того, у якій частині планети ви перебуваєте. І поки Європа гріється під липневим сонцем, Аргентина в цей час може зустрічати холод, сніг і зимову атмосферу.

