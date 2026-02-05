Об этом рассказала пользовательница тиктока с ником a.shaposhnyk.
Именно поэтому туристы часто удивляются: в июне там можно кататься на лыжах, а в декабре – загорать под солнцем.
Почему в Аргентине все наоборот?
Причина проста: Аргентина расположена в Южном полушарии, где времена года сменяются в противоположном порядке.
- Когда Земля наклонена к Солнцу северной частью – в Европе лето.
- А в Южном полушарии в это время Солнце светит слабее – там зима.
Поэтому календарные сезоны в Аргентине выглядят так:
- Декабрь – февраль: лето.
- Июнь – август: зима.
Как выглядит аргентинская зима?
В зимние месяцы в Аргентине температура может существенно снижаться, особенно на юге страны – в Патагонии. Там выпадает снег, работают горнолыжные курорты, а в некоторых регионах мороз может быть вполне ощутимым. Зато в Буэнос-Айресе зима мягче – примерно +8...+15 градусов.
А как насчет лета?
Аргентинское лето приходится на наши зимние месяцы. Именно в декабре и январе там начинается туристический сезон: люди едут на Атлантическое побережье, отдыхают у воды и наслаждаются жарой. В северных регионах температура летом может достигать +35 градусов.
Почему это интересно для туристов?
Как отмечает Quora, Аргентина – одна из тех стран, где можно буквально "убежать от зимы" или наоборот – увидеть снег посреди лета. Поэтому многие путешественники планируют поездки именно с учетом сезонного переворота:
- хотите тепла зимой – езжайте в Аргентину в декабре,
- хотите зимних гор летом – путешествуйте туда в июле.
Этот феномен напоминает: времена года зависят не от календаря, а от того, в какой части планеты вы находитесь. И пока Европа греется под июльским солнцем, Аргентина в это время может встречать холод, снег и зимнюю атмосферу.
