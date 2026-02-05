К счастью, избежать кражи чемодана во время путешествия проще, чем может показаться: нужно лишь избегать одного типа чемоданов, который очень часто привлекает воров, пишет Express.

Какие чемоданы воруют чаще всего в аэропортах?

Путешествия и отпуска – это достаточно дорогое удовольствие. И последнее, чего хочется во время поездки – так это чтобы чемодан потерялся или был украден. Впрочем, эксперт по безопасности предупреждает, что многие делают одну ошибку с багажом, что просто-таки сигнализирует ворам о том, что ваш чемодан стоит кражи.

Отдельные данные багажной отрасли и авиакомпаний показывают, что почти каждая 20-я сумка на рейсах или теряется, или воруется. И важно при этом не содержимое вашего чемодана, а то, как она выглядит внешне.

В этом случае лучшее, что вы можете сделать – это слиться с толпой. Даже если вы купили поддельный дизайнерский багаж, это подвергает вас опасности. Ведь если чемодан имеет дорогой вид, существует немалая вероятность, что и одежда внутри дизайнерская и стоит перепродажи, пишет Mirror.

Путешественники часто ошибочно верят, что покупка дорогого багажа гарантирует лучшую защиту для вещей. И, конечно, качественные чемоданы могут выдержать грубое обращение в аэропорту – но за пределами самолета это может сыграть с вами злую шутку. И не только очевидные дизайнерские бренды сигнализируют, что чемодан стоит кражи: также эксперт советует избегать ярких цветов.

Яркий чемодан легче найти после приземления, но это также поможет ворам легче заметить чемодан и украсть его.

Что еще стоит знать туристам?