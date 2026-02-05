На щастя, уникнути крадіжки валізи під час подорожі простіше, ніж може здатися: потрібно лише уникати одного типу валіз, який дуже часто приваблює злодіїв, пише Express.
Які валізи крадуть найчастіше в аеропортах?
Подорожі й відпустки – це досить дороге задоволення. І останнє, чого хочеться під час поїздки – так це щоб валіза загубилася чи була вкрадена. Втім, експерт з безпеки попереджає, що чимало людей роблять одну помилку з багажем, що просто-таки сигналізує злодіям про те, що ваша валіза варта крадіжки.
Окремі дані багажної галузі та авіакомпаній показують, що майже кожна 20-та сумка на рейсах або втрачається, або крадеться. І важливий при цьому не вміст вашої валізи, а те, як вона виглядає зовні.
В цьому випадку найкраще, що ви можете зробити – це злитися з натовпом. Навіть якщо ви купили підроблений дизайнерський багаж, це наражає вас на небезпеку. Адже якщо валіза має дорогий вигляд, існує чимала ймовірність, що й одяг всередині дизайнерський та вартий перепродажу, пише Mirror.
Мандрівники часто помилково вірять, що купівля дорогого багажу гарантує кращий захист для речей. І, звісно, якісні валізи можуть витримати грубе поводження в аеропорту – але поза межами літака це може зіграти з вами дурний жарт. І не тільки очевидні дизайнерські бренди сигналізують, що валіза варта крадіжки: також експерт радить уникати яскравих кольорів.
Яскраву валізу легше знайти після приземлення, але це також допоможе злодіям легше помітити валізу та вкрасти її.
Що ще варто знати туристам?
