У січні чимало мандрівників кладуть у ручну поклажу всього одну річ, через яку на контролі безпеки можуть виникнути проблеми – і деякі туристи навіть можуть пропустити через це свій рейс, пише Express.

Що не можна класти у ручну поклажу?

Авіакомпанія-лоукостер Ryanair попереджає, що всього одна річ, яка стає дуже популярною у січні, може викликати чимало проблем під час польоту – аж до того, що вас можуть не впустити на літак. І для того, аби уникнути цієї проблеми, цю річ завжди потрібно класти в зареєстрований багаж.

Мовиться про трекінгові палиці та палиці для лиж. Здавалося б, ці предмети досить безпечні, а у складеному вигляді вони легко влазять у рюкзак – втім, у ручну поклажу класти їх не можна. Не класти палиці у зареєстрований багаж – це завжди ризик; звісно, є шанс, що вдасться пройти з ними на безпеці контролю, але, скоріш за все, їх доведеться залишити.

Правило щодо лижних палиць з'являється і на офіційному сайті Ryanair.

Наступні предмети не можна перевозити на борту, але їх можна перевозити як частину зареєстрованого багажу: предмети з гострим кінцем або гострим краєм, які можуть бути використані для заподіяння серйозних травм,

– пишуть в авіакомпанії.

Що ще потрібно знати туристам?