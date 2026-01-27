Більшість людей під час бронювання відпустки намагаються заощадити гроші в той чи інший спосіб. На щастя, зробити це можливо, і для цього слід запам'ятати всього кілька елементарних правил, пише Express.

Як правильно бронювати відпустку?

Більшість людей дотримуються кількох поширених звичок бронювання, які насправді обходяться у десятки та сотні доларів, які можна заощадити простими діями. Виявляється, мандрівники можуть заощадити понад 1000 євро на людину, якщо зроблять кілька невеликих нетрадиційних змін.

Довжина відпустки

Багато людей обирають відпустки на тиждень чи два – і через цю стандартну кількість днів доводиться доплачувати. Виявляється, в багатьох готелях можна отримати кращі ціни, якщо обирати "нестандартну" тривалість – 3, 5 чи 11 ночей.

Чому "тижнева поїздка" є стандартом? Хто це вирішив? І коли справа доходить до триваліших поїздок, чому ми рідко розглядаємо щось, окрім двох тижнів? Туристична індустрія любить схиляти нас до розгляду блоків по 7 та 14 ночей, але наші дані показують невикористану економію, якщо ви оберете "нестабільну" тривалість,

– поділився експерт з подорожей Джордон Кокс.

Коли більшість людей бронюють однакову тривалість відпустки, попит на неї зростає – і разом з ним ціни. Тож завжди слід перевіряти нестандартну тривалість поїздок.

Обирайте аеропорт

Якщо поряд з місцем призначення є кілька аеропортів, обов'язково перевірте вартість квитків з усіх – ціна може значно різнитися, і тільки на цьому можна заощадити до 100 євро.

Час

Попит впливає на ціну, і тому відпустка у піковий сезон обійдеться в рази дорожче. Натомість є два місяці, коли ви можете заощадити на всьому – і на проживанні в готелі, і на авіаквитках. Експерти з подорожей вважають, що відпустки найкраще планувати на квітень та вересень, пише Flightright.

Ці місяці вже досить теплі, але все ще на курортах не так багато туристів.

