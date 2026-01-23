Пішохідні стежки архіпелагу – це одна з головних визначних пам'яток для туристів, що відвідують Мадейру. Хайкінгові маршрути можуть похвалитися крутими вершинами, пишними водоспадами та зеленими лісами – але для мандрівників вони вже не будуть такі доступні, пише Euronews.

Цікаво Цей приголомшливий середземноморський острів – найтепліше місце у Європі

Що зміниться для туристів на Мадейрі?

Вже рік, з 1 січня 2025 року, для того, аби прогулятися офіційними пішохідними стежками Мадейри, туристи мають заплатити збір у розмірі 3 євро. Наразі цей збір зріс до 4,50 євро, хоча при бронюванні через туроператора ця вартість зменшується до 3 євро.

Куплені квитки для того, аби ввійти на маршрут, можна використати лише протягом певного 30-хвилинного вікна, а для кожного вікна часу є лише обмежена кількість місць, які туристи мають забронювати онлайн.

Мешканці архіпелагу та діти до 12 років також мають реєструватися, але збір їм платити не потрібно. Місцева влада переконана, що нова система бронювання допоможе краще і більш рівномірно розподілити потік туристів та зменшити затори у годину-пік.

А ось туристам, які зайдуть на стежку, не сплативши збір, загрожує штраф до 50 євро.

Навіщо вводиться пішохідний збір?

Прибуток від нового підвищеного туристичного збору планують спрямувати на обслуговування, очищення та збереження стежок. Мадейра, як і багато інших напрямків у Європі, переживає стрімке зростання туризму, і особливо в піковий сезон піших прогулянок. Тож плата допоможе керувати потоком туристів та допоможе у захисті природного ландшафту.

Який новий пішохідний маршрут відкриється на Мадейрі?

Окрім того, влада оголосила, що дуже популярна стежка PR1 від Піку-ду-Арейру та Піку-Руйво вже зазнала значних покращень безпеки. Стежку закрили 2024 року після масштабних лісових пожеж.

А ось у квітні 2026 року пішохідний маршрут знову прийме туристів – та з мандрівників там стягуватиметься вище плата, а влада стверджує, що це пов'язано з "вищими вимогами до технічного обслуговування та новою інфраструктурою".

Вартість квитків там становитиме 7 євро для людей, що відправляються екскурсіями з туроператорів, та 10,50 євро для широкої публіки.

Що ще варто знати туристам?