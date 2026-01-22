Скеля Лінкольна – це надзвичайно популярна пам'ятка в Австралії, фотографії з якої мріють отримати тисячі туристів, пише Express.

Чому скелю Лінкольна закривають для туристів?

З неймовірно мальовничого краю скелі Лінкольна відкривається неймовірний захопливий вид на Блакитні гори Нового Південного Уельсу в Австралії. Ця точка давно є улюбленою для мандрівників з усього світу – втім, нещодавній "бум" туризму призвів до нових побоювань щодо безпеки для відвідувачів, а також для місцевого середовища.

Популярність фото зі скелі у соцмережах призвела до того, що зараз до 3000 людей щодня збираються на неогородженому краю скелі – а це, на думку місцевих чиновників, досить "тривожна" тенденція, що змушує вжити відповідних заходів.

Тож вже з 22 січня оглядовий майданчик на скелі Лінкольна закриють принаймні на 3 місяці, аж поки не розроблять рішення для зменшення ризиків відвідин цього неймовірного міста. Місцева влада також зауважила, що й туристи завдали чималої шкоди точці, адже все частіше ігнорують попередження про безпеку та не тільки наражають на небезпеку своє життя, але й завдають шкоди пам'ятці.

Громадська безпека – наш абсолютний пріоритет. Місце буде закрито щонайменше на три місяці, поки ми розробляємо рішення для забезпечення безпечного доступу та управління швидким зростанням відвідуваності району,

– повідомив місцевий чиновник.

Цікаво! Мер Марк Грінхілл припустив, що неймовірний ріст популярності до скелі Лінкольна пов'язаний з тим, що k-pop співачка Дженні Кім з гурту Bleckpink, яка має 80 мільйонів підписників у соцмережах, поділилася своєю фотографією з цього місця.

Співачка Дженні Кім на скелі Лінкольна: дивіться відео

А на місці, де сиділа та позувала корейська зірка, зараз туристи сидять та фотографуються так часто, що в скелі утворився кратер.

Я не чекаю, поки когось уб’ють, перш ніж діяти. Це забагато – це надто небезпечно, і це погіршує стан навколишнього середовища,

– заявив Марк Грінхілл.

Куди варто поїхати туристам натомість?